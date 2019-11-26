Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Konya 'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Oyuncu Can Yaman, kendisine hakaret ve küfür eden takipçisinin mesajını ifşa etti