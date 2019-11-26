Son Dakika Haberleri: Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
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Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

7 saat önce

Konya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı, System.String[]

Konya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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