Konya'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı - Son Dakika

Konya'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı

KONYA - Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerde normalleşme süreci kapsamında ikinci cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yumuşatılmaya başladı. 16 Mart'tan bu yana kapalı bulunan camiler geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı. Bu kapsamda Konya'da hijyen, sosyal mesafe gibi kurallar da göz önünde bulundurularak ikinci cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Cuma namazlarının cami avlularında kılınacağının belirtilmesinin ardından yüzlerce vatandaş Mevlana Meydanında bir araya geldi. Vatandaşların sosyal mesafeye uyarak kıldığı cuma namazında cemaatin arası en az 1 metre olarak ayarlandı. Cuma namazı için Mevlana Meydanında yer bulamayan vatandaşlar yanında getirdikleri seccadelerini yollara ve kaldırımlara sererek cuma namazını kıldı.

Öte yandan, müftülük tarafından yapılan açıklamada ibadete başlaması uygun görülen camilerde namazın öncelikli olarak açık alanlarda kılınacağı, mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları ise cami içeresinde kılınabileceği ifade edilirken, cuma namazlarının ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde ya da açık alanlarda kılınabileceği belirtilmişti. Namaz için meydana gelen vatandaşlar ise toplu şekilde namaz kılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, korona virüs salgınının kısa sürede geçmesi temennisinde bulundu.