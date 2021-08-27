Konya'da sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Andaç, İşleyen ve Öztürk'ün Konya 3. Ana Jet Üssü'nde sözleşmeli er olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Mehmet Öztürk (23) ve Talha Andaç (24), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Konya 'nın Selçuklu ilçesinde sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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