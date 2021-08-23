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Konya'da sporcu yetiştirme merkezinin inşaat çalışmaları başladı - Son Dakika

Konya'da sporcu yetiştirme merkezinin inşaat çalışmaları başladı

23.08.2021 13:03
Konya'da sporcu yetiştirme merkezinin inşaat çalışmaları başladı, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezinin temeli atılarak yapımına başlandı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezinin temeli atılarak yapımına başlandı.

Sporcu yetiştirme ve sporcuları turnuvalara hazırlama anlamında Konya'da ses getirecek olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezinin temeli atılarak yapımına başlandı. Sancak Mahallesinde yapılacak olan tesis 22 bin 858 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı ile toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. Sportif faaliyetlerin yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çeken Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) sporcu yetiştirme merkezi olacak. Merkez kendi enerjisinin yüzde 90'ını çatısında kurulu olan GES ile güneşten temin ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak. Yaklaşık 135 milyon TL'ye tamamlanacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin 2022 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.

"Olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak spora 250 milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Genç nüfusumuza güveniyoruz, yeteneklerimiz ve kabiliyetlerimizin olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken yeteneklerimizi keşfetmek, bunun için azmimiz de var gücümüz de. Olimpiyat hedefi ile çıktığımız bu yolda önceliklerimiz spora ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin ve çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek. 2018 yılında pilot uygulama olarak 1000 sporcumuz ile başlattığımız Ölçme Değerlendirme programı bize gösterdi ki çocuklarımızın ilgi ve kabiliyetlerini doğru tespit edip doğru bir yönlendirme yapmalıyız ve özel ilgi gerektiren sporcularımızı belirlemeliyiz. Dolayısıyla Ölçme Değerlendirme programımızı kalıcı hale getirerek çocuklarımızı hem sportif yönden hem fiziki yönden ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirmek ve yetiştirmek istiyoruz. İşte tüm bu nedenlerle ve ortaya koyduğumuz Olimpiyat Hedefi doğrultusunda 'Selçuklu'da Sporda da Pek Güzel Şeyler oluyor' diyor ve tüm başarıların devamını sağlayacak, sporcularımızı olimpiyatlara hazırlayacak, ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak ve tüm sportif çalışmalarımızı taçlandıracak, Konya'da ilk, Türkiye'de en kapsamlı spor tesislerinden biri olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni şehrimize kazandıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

Konya'da sporcu yetiştirme merkezinin inşaat çalışmaları başladı
Konya'da sporcu yetiştirme merkezinin inşaat çalışmaları başladı
Konya'da sporcu yetiştirme merkezinin inşaat çalışmaları başladı

Hisarcık, Selçuklu, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konya'da sporcu yetiştirme merkezinin inşaat çalışmaları başladı - Son Dakika Spor


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