STK'lardan "28 Şubat unutulmasın" çağrısı - Son Dakika
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STK'lardan "28 Şubat unutulmasın" çağrısı

28.02.2022 11:15

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kanmaz, 28 Şubat sürecinin unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, "2000 yılı ve sonrası doğumlu gençlerin çoğunun bu süreçten bilgisi yok. Anlatınca çok merak ediyorlar.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kanmaz, 28 Şubat sürecinin unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, "2000 yılı ve sonrası doğumlu gençlerin çoğunun bu süreçten bilgisi yok. Anlatınca çok merak ediyorlar." dedi.

Aynı zamanda derneğin Konya Şube Başkanlığı görevini de yürüten Kanmaz, AA muhabirine, 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen subay ve astsubayların büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

"Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecinde toplumun tüm kesiminin etkilendiğine değinen Kanmaz, dönemin sancılarının unutulmaması için her yıl dönümünde faaliyet yürüttüklerini vurguladı.

Kanmaz, İl Halk Kütüphanesi'nde gençlerin bu süreci görmeleri için fotoğraf sergisi açtıklarını belirterek, "28 Şubat'a sahip çıkalım, unutmayalım. 2000 yılı ve sonrası doğumlu gençlerin çoğunun bu süreçten bilgisi yok. Anlatınca çok merak ediyorlar. Ülkenin atlattığı bu badirelere çok şaşırıyorlar. Darbe süreci yaşamamış, kuyruklar ve sıralar görmemiş bu nesil, 'Gerçekten böyle mi oldu?' diyorlar. Demek ki anlatılmamış." diye konuştu.

"28 Şubat sürecinin de FETÖ projesi olduğunu görüyoruz"

Sürecin yıl dönümünde kentte düzenledikleri etkinliklerle toplumsal hafızayı tazelemeye katkı sunduklarını anlatan Kanmaz, şöyle konuştu:

"28 Şubat'tan ilgili kurumlar ders alsaydı, 15 Temmuz olmazdı. Bugün baktığımız zaman 28 Şubat sürecinin de FETÖ projesi olduğunu görüyoruz. İstiyoruz ki 25'inci yılında bu süreç hiçbir zaman unutulmasın. Unutmazsak yeni süreçlere dahil olmayız. Vesayetçi rejim, bu noktada etkisini devam ettiriyor. Elbette bu millet çok büyük kazanım elde etti. Yani başörtüsü meselesi bitti, ifade özgürlükleriyle alakalı çok yasalar çıktı. Hamdolsun biz de bir takım kazanımlar kazandık."

İmam hatipliler kazanımların farkında

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz de 28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçmesine karşın "postmodern darbe" sürecinin ülkede izlerinin silindiğini bildirdi.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en önemli olayının gençlere uzak göründüğüne dikkati çeken Öksüz, "28 Şubat sürecine imam hatip nesli hakimdir. Bu nesil, özellikle 2002'den sonra imam hatipli bir başbakan ve cumhurbaşkanının iş başına geldiği yeni Türkiye'deki kazanımların farkındadır. Bundan dolayı eski Türkiye'ye özlemi olanların hevesini kursağında bıraktıracak özgüven ve mücadele azmi kor gibidir." ifadelerini kullandı.

Öksüz, siyasette 28 Şubat zihniyetini zihninde ve gönlünde canlı tutan anlayışın varlığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki olağanüstü hızlı değişime ayak uydurmak şöyle dursun bu anlayışta milim değişme yok. 28 Şubat'ta 28 başörtülüyü toplantıya çağırarak aksiyon gösterenler, o süreçte üniversitelerin ikna odalarında baskı gören başörtülü kardeşlerimizin gönlünü alacağını sanıyorlar. Bu hareketler o travmayı hafifletmez. Yüz binlerce imam hatipli bu anlayışa pirim vermez. Ayrıca toplantı tarihinin 28 Şubat olması, aba altından sopa göstermektir. Ancak sokaklarda tanklara ve uçaklara göğüs germiş bu millet bunlara fırsat vermez."

STK'lardan 28 Şubat unutulmasın çağrısı
STK'lardan 28 Şubat unutulmasın çağrısı
STK'lardan 28 Şubat unutulmasın çağrısı

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28 Şubat, Türkiye, Asder, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STK'lardan '28 Şubat unutulmasın' çağrısı - Son Dakika


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