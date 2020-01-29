Konya'da su indiriminden faydalanacaklar için son tarih 31 Ocak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da su indiriminden faydalanacaklar için son tarih 31 Ocak - Son Dakika

Konya'da su indiriminden faydalanacaklar için son tarih 31 Ocak

17 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 1 yıllık suyunu peşin almak suretiyle Mart ayında uygulanacak yeni fiyat tarifesinde su ve atık su hizmetinden indirimli yararlanmak isteyen abonelerin 31 Ocak 2020 tarihine kadar gerekli başvuruyu yapması gerektiğini duyurdu.

Konya'da su indiriminden faydalanacaklar için son tarih 31 Ocak, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 1 yıllık suyunu peşin almak suretiyle Mart ayında uygulanacak yeni fiyat tarifesinde su ve atık su hizmetinden indirimli yararlanmak isteyen abonelerin 31 Ocak 2020 tarihine kadar gerekli başvuruyu yapması gerektiğini duyurdu.


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, abone memnuniyetini öncelikli tutan uygulamalarını sürdürüyor. Kış döneminde abonelerin artan fatura yükünü hafifletmek için Mart ayına kadar su fiyatlarını eski tarifeye geri çeken KOSKİ Genel Müdürlüğü, Mart ayından sonra da daha az bedel ödemesi için vatandaşlara bir kolaylık daha sağladı. KOSKİ aboneleri, 1 yıllık suyunu 2019 yılını baz alarak peşin satın alması durumunda mesken ve çevre sulamada yüzde 19, işyerlerinde ise yüzde 16 oranında indirime tabi tutulacak.


Konuyla ilgili olarak KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu indirimden faydalanmak için abonelerin 31 Ocak 2020 tarihine kadar gerekli başvuruyu yapması gerektiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "KOSKİ Genel Kurul Kararı gereğince, 01.01.2020 tarihinden itibaren tahakkuku yapılacak aboneler için belirlenen yeni su ve atıksu fiyatları 01.03.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu nedenle, 31 Ocak 2020'ye kadar başvurmanız ve 2019 yılında kullanılan tüketim miktarı kadar peşin su almanız halinde, Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanacak yeni su ve atik su fiyatlarına göre mesken ile çevre sulama aboneliğinde yüzde 19, işyeri aboneliğinde ise yüzde 16 oranında indirimden yararlanabileceğinizi bilgilerinize sunarız" denildi. - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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