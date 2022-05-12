Konya'da su kovasına düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü - Son Dakika
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Konya'da su kovasına düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü

12.05.2022 15:01
Konya'da su kovasına düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü

Konya'da oyun oynadığı sırada su dolu kovaya düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Konya'da yabancı uyruklu ailenin 1,5 yaşındaki bebeği annesinin temizlik yaptığı sırada oyun oynarken su dolu kovaya düşerek hayatını kaybetti.

ANNESİ TEMİZLİK YAPIYORDU

Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Yaran Sokak üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde bulunan evlerinde odada oynayan 1,5 yaşındaki Abdulkerim El Hac, annesi temizlik yaptığı sırada odada bulunan su dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden anne R.E.H. tarafından kovadan çıkarılan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla hemen yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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