Konya'da su kuyusuna atılan köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazideki su kuyusuna atılan 2 köpek yavrusunu, itfaiye ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Doğutepe Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan su kuyusunda yeni doğmuş 2 köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, 12 metre derinliğindeki su dolu olan kuyuya ip yardımıyla inerek 2 yavruyu boğulmadan kurtardı.

Bölgeye gelen bir kişi tarafından kuyuya atıldığı belirlenen köpeklerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada köpekler, bir mahalle sakini tarafından sahiplenildi.