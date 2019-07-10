Son Dakika Haberleri: Konya'da su saati hırsızlığı
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Konya'da su saati hırsızlığı

47 dakika önce

Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bağ evlerinden su saati hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Konya'da su saati hırsızlığı, System.String[]
Meram, Konya, Güncel
Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bağ evlerinden su saati hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı mahallelerindeki bağ evlerinde son günlerde yaşanan su saati hırsızlıklarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede sık görülen aracın plakasını belirledi. Harekete geçen ekipler, aracın sahibi Mustafa O'yu gözaltına aldı.
İfadesinde suçunu itiraf eden Mustafa O'nun, uyuşturucu bağımlısı olduğu için hırsızlık yaptığını ve çaldığı su saatlerini 50-60 liraya sattığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:41 Kaynak: AA
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