Bölgede yapılan çalışmalar ve 52 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüphelinin Ramazan Ü. olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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