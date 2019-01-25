Konya'da Sulak Alanlardaki Su Kuşu Sayımları Tamamlandı

Konya'nın Beyşehir Gölü Milli Parkı, Akşehir ve Ilgın Çavuşcu gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı Koruma alanında 2019 yılı kış ortası su kuşu sayımlarının sona erdiği bildirildi.

Konya'nın Beyşehir Gölü Milli Parkı, Akşehir ve Ilgın Çavuşcu gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı Koruma alanında 2019 yılı kış ortası su kuşu sayımlarının sona erdiği bildirildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 12 Ocak-9 Şubat tarihlerinde, 2019 yılı kış ortası su kuşu sayım çalışmalarının yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada, sulak alanlardaki su kuşu değişimlerinin mevsimsel olarak izlenerek önemli ölçüde veri elde edilmesini sağlamak amacıyla yapılan su kuşu sayımlarının, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndan sonra Akşehir ve Ilgın Çavuşcu gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı Koruma Alanında da tamamlandığı kaydedildi.



Sayım çalışmalarına Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ve Burdur 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nden Dr. Mustafa Arslan ile kuş uzmanlarının katıldığı ifade edildi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polisten Kaçan Sürücü "Bizde Bir Şey Yok" Dedi, Kız Arkadaşı Alkollü Olduğu İçin Kaçtığını Söyledi

Everton, 19 Maçta 2 Gol Atan Cenk Tosun'u Gönderiyor

Çin'de Marcelo Lippi Dönemi Sona Erdi

Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak