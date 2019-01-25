Son Dakika Haberleri: Konya'da Sulak Alanlardaki Su Kuşu Sayımları Tamamlandı

Konya'da Sulak Alanlardaki Su Kuşu Sayımları Tamamlandı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir Gölü Milli Parkı, Akşehir ve Ilgın Çavuşcu gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı Koruma alanında 2019 yılı kış ortası su kuşu sayımlarının sona erdiği bildirildi.

Konya'da Sulak Alanlardaki Su Kuşu Sayımları Tamamlandı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir Gölü Milli Parkı, Akşehir ve Ilgın Çavuşcu gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı Koruma alanında 2019 yılı kış ortası su kuşu sayımlarının sona erdiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 12 Ocak-9 Şubat tarihlerinde, 2019 yılı kış ortası su kuşu sayım çalışmalarının yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sulak alanlardaki su kuşu değişimlerinin mevsimsel olarak izlenerek önemli ölçüde veri elde edilmesini sağlamak amacıyla yapılan su kuşu sayımlarının, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndan sonra Akşehir ve Ilgın Çavuşcu gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı Koruma Alanında da tamamlandığı kaydedildi.

Sayım çalışmalarına Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ve Burdur 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nden Dr. Mustafa Arslan ile kuş uzmanlarının katıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Beyşehir, Konya, Ekonomi
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