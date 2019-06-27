Son Dakika Haberleri: Konya'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düştüğü sulama kanalındaki ağaca takılan yaralı inek, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.

Konya'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düştüğü sulama kanalındaki ağaca takılan yaralı inek, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekdemir Mahallesi'ndeki sulama kanalına bir ineğin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı olduğu ve takıldığı bir ağacın kenarında hareketsiz kaldığı görülen ineğin boynuzuna bir ip bağlanarak, yukarıya doğru çekilmek istendi. Ancak, uzun çabalara rağmen yerinden hareket ettirilemeyen inek, bulunduğu yerden çıkarılamadı.
Bunun üzerine Beyşehir Belediyesinden bir iş makinesi talebinde bulunuldu. Bölgeye gelen iş makinesinin kepçesine bağlanan halatın bir ucu da ineğin boynuzuna geçirildi. Daha sonra havaya kaldırılarak, yukarı doğru çekilen inek, 1 saat süren çalışma sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.
Hayvan sahibi Hüseyin Baş, ineğinin kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Beyşehir, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz sonrası ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlının savunması "pes" dedirtti: Manevi kızım olur musun Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:11:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]