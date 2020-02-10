Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları başladı - Son Dakika

Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları başladı

6 saat önce

Konya tarihinin en önemli yatırımı olan metro inşaatı nedeniyle kapatılacak bazı yollara alternatif yollar açmak için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesini birbirine bağlayacak Sultan Abdülhamid Han Caddesindeki çalışmalara başladı.

Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları başladı, System.String[]

Konya tarihinin en önemli yatırımı olan metro inşaatı nedeniyle kapatılacak bazı yollara alternatif yollar açmak için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesini birbirine bağlayacak Sultan Abdülhamid Han Caddesindeki çalışmalara başladı.


Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasında Sultan Abdülhamid Han Caddesini hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre kazandırılacak en büyük kamu yatırımı olan metro projesinin inşaat çalışmaları nedeniyle bazı yolların kapatılacağını, şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla alternatif yollara ihtiyaç duyulacağını ifade etti.


"İlk etabı yıl sonuna kadar tamamlamayı arzu ediyoruz"


Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak Sultan Abdülhamid Han Caddesinin bu kapsamda hayata geçirilmekte olduğunu belirten Başkan Altay, caddenin toplam uzunluğunun 14.5 kilometre, yol genişliğinin ise 20 metre olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Caddenin birinci etabı olan 4.5 kilometrelik Semavi Caddesi ile Beyhekim Caddesi arasındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve kaliteli asfaltıyla caddemiz tamamlandığında bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. İnşallah ilk etabı yıl sonuna kadar tamamlamayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.


68 milyon liraya mal olacak


Metro inşaatı nedeniyle trafiğin rahatlatılması amacıyla Selçuklu ilçesine yapılacak Sultan Abdülhamid Han Caddesinin yanı sıra, Karatay ilçesine Celaleddin Karatay Caddesi, Meram ilçesine de İsmail Ketenci Caddesinin kazandırılması planlanıyor. Sultan Abdülhamid Han Caddesi, kamulaştırma ve alt yapı yatırımları hariç 68 milyon liraya mal olacak. - KONYA

Sultan Abdülhamid, Beyşehir, Konya, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında yeni gelişme
Sevgilisinden şiddet gördüğü esnada Kadir Şeker'in müdahalesi ile kurtulan kadın: Beni kurtarmaya çalıştı Baro başkanından Kadir Şeker soruşturmasıyla ilgili açıklama: Kadının ifadeleri çelişkili Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:58:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]