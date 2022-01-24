KONYA'DA SÜNGER FABRİKASI YANDI - Son Dakika

KONYA'da bir sünger fabrikasında çıkan kısa sürede alevlerin tüm binayı sardığıı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Hakkaniyet Sokak'taki bir sünger fabrikasında saat 19.40 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, iş makineleriyle de bazı malzemelerin tahliyesi sağlandı. Alevler ekiplerce güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye tarafından inceleme yapılacağı belirtildi.

Yangına tanık olan Adem Ayçeken, "Yan taraftaki fabrikada çalışıyorum. Burası sünger, yatak, mobilya imalat yeri. Yangının ne zaman çıktığını biz de bilmiyoruz ama saat 18.00'de mesai bitti ve işçiler gitmişti. İşçiler sabah 08.00- 18.00 saatleri arası çalışıyor. Neden çıktığını biz de bilmiyoruz."dedi.