Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde devriye atan polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde devriye atan polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri devriye görevi yaptığı sırada, Konya- Adana karayolu MEDAŞ Kavşağı civarında bir araçtan şüphelendi. Araç bir süre takip edilmesinin ardından kontrollü olarak durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada 101 adet uyuşturucu hap ve 0,67 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. (29) ve S.U. (33) hakkında daha önce 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Ereğli, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
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