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Konya'da şüpheli ölüm

1 saat önce

Ereğli ilçesinde 18 yaşındaki genç, ailesinin iş yerinde ölü bulundu.

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Ereğli ilçesinde 18 yaşındaki genç, ailesinin iş yerinde ölü bulundu.
Cinler Mahallesinde tarım üzerine faaliyet gösteren ve iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Hüseyin Aksoy (18) iş yerinde ölü olarak bulundu.
İş yeri ile evleri yan yana olan Hüseyin Aksoy'un yerde hareketsiz yattığını gören ablası, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aksoy'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:09 Kaynak: AA
Hüseyin Aksoy, Güncel
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