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Konya'da şüpheli ölüm

7 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşlı kadın gittiği özel muayenehanede hayatını kaybetti.

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Konya'nın Kulu ilçesinde yaşlı kadın gittiği özel muayenehanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, göğüs ağrısı şikayetiyle Atatürk Caddesi'ndeki özel muayenehaneye giden 86 yaşındaki Emine Avcı, muayene sırasında aniden fenalaştı.

Yaşlı kadının fenalaştığını gören doktorun müdahalesine rağmen Avcı yaşamını yitirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Savcılık incelemesinin ardından Avcı'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Atatürk Caddesi, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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