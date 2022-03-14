Konya Büyükşehir'den "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Vizyon Çalıştayı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi" kapsamında Vizyon Çalıştayı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle küresel iklim değişikliğinin etkisinin yakından hissedildiği bu dönemde düzenlenen çalıştayın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Altay, plan çerçevesinde belirlenecek vizyonun, Konyalıların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olacağını, ulaşmak istenilen hedeflerin belirlenmesine fayda sağlayacağını ifade etti.

Bu çalıştayın aynı zamanda "İklim Şurası" kapsamında üretilen politikaları destekleyici plan kararları üretmesi anlamında da kente büyük katkı sağlayacağına dikkati çeken Altay, "Avrupa Birliği hibesiyle Dünya Bankası yürütücülüğünde İLBANK ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı' çalışması, daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanmış stratejik bir plan olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, Ağustos ayından bu yana plan kapsamında birçok faaliyette bulunduklarını aktardı.

Ulaşım ve sosyal yaşam başta olmak üzere her alanda daha yaşanabilir temiz bir Konya için her kesimin katkısını önemsediklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bize destek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada verilecek vizyon çerçevesinde atılacak adımların şimdiden şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."