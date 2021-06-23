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Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi

23.06.2021 14:31

Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi'ndeki evde çıkan yangında yaşamını yitiren 4 yaşındaki ikiz çocuklar Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el-İsmail'in cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından cenaze aracıyla İşgalaman Mezarlığı'na getirildi.

Üç kız kardeşin cenazesi, mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yangında 3 çocuğunu da kaybeden acılı baba Cihat el-İsmail'i (23) yakınları ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Öte yandan yangından kurtulan anne Kader el-İsmail'in (21) de 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'nde, gece saatlerinde, Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıkmış, evin alt katında oturan anne Kader ile kağıt toplayıcılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Cihat el-İsmail, kendi imkanlarıyla evden dışarı çıkmıştı.

Evin üst katında bulunan ailenin 4 yaşındaki ikiz çocukları Ayşe ve Fatma ile yangın sırasında çöken çatının enkazı altında kaldığı öğrenilen 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el-İsmail yaşamını yitirmiş, çocukların cesetleri, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Şehir Hastanesi, Selçuklu, Suriyeli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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