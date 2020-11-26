Konya'da Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika

Konya'da Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin dava

26.11.2020 16:57
Konya'da Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin dava, System.String[]

Konya'da Suriye uyruklu bir gencin, motosikletlerle önü kesildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu, 18 yaşından küçük 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da Suriye uyruklu bir gencin, motosikletlerle önü kesildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu, 18 yaşından küçük 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.M, K.Y, B.O. ve müştekiler ile avukatlar katıldı.

Tutuklu sanık H.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) meydana gelen teknik sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Sanık B.O, savunmasında, olay günü motosikletlerle seyir halindeyken maktul ve arkadaşıyla karşılaştıklarını anlattı.

Maktul ve arkadaşının motosikletle yanlarından geçerken çukura girince dengelerini kaybedip düştüğünü ifade eden B.O, "Bu durumu da bizden bildiler. Bu nedenle bir tartışma yaşandı. Maktul ve yanındaki şahıs K.Y'ye saldırdı. Ardından kaçarak uzaklaştılar. H.Y. ve A.M. peşlerinden gitti. Biz de K.Y. ile motosikletleri alıp arkadaşlarımızın peşine düştük. Yaklaştığımızda kavga ettiklerini görünce, elime geçirdiğim bir şişeyi Suriyeli şahıslara fırlattım." ifadelerini kullandı.

Şişenin Suriyeli kişilere değil de çevrede bulunan bir araca isabet etmesi üzerine, araç sahibiyle tartışmaya başladığını anlatan B.O, maktul ve diğer sanıklar arasında yaşanan kavganın devamını görmediğini öne sürdü.

Sanık K.Y. de ifadesinde, "A.M, benden izin almadan belimde bulunan bıçağı eline aldı. Kendini korumak istedi. Ben de kendimi korumak için elime taş aldım. Suriyeli şahıs bana zincirle saldırınca, elinden zinciri aldım. Bu zincirle birine vurup vurmadığımı hatırlamıyorum." dedi.

Tanık olarak dinlenen Muhammed K. ise olay günü arkadaşı olan maktulün motosikletiyle markete gittikleri sırada sanıklarla karşılaştıklarını, motosikletli olan sanıkların tacizlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.

Muhammed K, sanıkların motosikletlerle önlerini kesmeleri üzerine düştüklerini belirterek, "Sanıklar üzerimize saldırınca ben motosikleti alıp kaçtım, maktul kalkamadı yerde kaldı." diye konuştu.

Sanık H.Y'nin avukatı, müvekkilinin öldürme kastı taşımadığını savunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanık beyanlarının ardından, sanık H.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Sedirler Caddesi'nde 5 Haziran 2019'da yaşanan olayda, arkadaşının kullandığı motosikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin önü, motosikletli 4 kişi tarafından kesilmiş, taraflar arasında çıkan kavgada, Suriyeli genç göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Polis, ekipleri 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi kısa sürede saklandıkları evde yakalamış, şüpheliler H.Y, B.O, A.M. ve K.Y. hakkında, kasten öldürme suçlamasıyla dava açılmıştı.

Suriyeli, Suriye, Konya, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi Son Dakika: İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedildi Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor
Prof. Dr. Özlü'den dün açıklanan vaka sayılarıyla ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Bu sayıları ben de görmüyordum Prof. Dr. Özlü'den dün açıklanan vaka sayılarıyla ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Bu sayıları ben de görmüyordum         
17:11
Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti         
16:57
Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması         
16:25
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir         
15:01
Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu         
14:51
Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak         
14:39
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 17:24:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da Suriyeli gencin öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei