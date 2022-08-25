Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar - Son Dakika
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Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar

25.08.2022 17:19
Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar

KONYA'da, Suriyeli tefecilerden 50 bin lira alan ve geri ödemeyen Iraklı ailenin 3,5 yaşındaki kızları Arina Fatah kaçırıldı.

KONYA'da, Suriyeli tefecilerden 50 bin lira alan ve geri ödemeyen Iraklı ailenin 3,5 yaşındaki kızları Arina Fatah kaçırıldı. Suriye uyruklu tefeci çetesi, kaçırdıkları Arina'yı geri vermek için aileden 80 bin lira istedi. Polisin 28 saatlik operasyonuyla 4 gün önce yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında, Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. Iraklı baba Aso Fatah Fatah, birkaç ay önce Suriye uyruklu tefecilerden 50 bin lira aldı. Çete, parayı geri ödemediği gerekçesiyle Fatah'ın kızı Arina Fatah'ı İzmir'e kaçırdı. Fatah, durumu polise bildirdi. Polis takibini haber alan çete üyeleri, çocukla birlikte Manisa'ya kaçtı. Fatah ile tekrar iletişime geçen çete üyeleri, aldığı paranın faiziyle birlikte 80 bin lirayı vermediği takdirde çocuğu Hatay'da organ mafyasına satacaklarını söyleyip tehdit etti.

TUTUKLANDILARPolis ekipleri, 4 gün önce, 28 saatlik operasyonun sonunda 1'i Konya'da, 3'ü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Suriye uyruklu A.R., Y.R. ve F.R. ile ismi öğrenilemeyen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evde olan Arina Fatah ailesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyesi 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Manisa, Suriye, Konya, Güncel, Son Dakika

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