Konya'da sürücülere 1 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 493 araç ve sürücüye toplam 1 milyon 56 bin 728 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerince kent genelinde 30 Ekim-1 Kasım'da denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 597 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 636 sürücüye kırmızı ışıkta geçmekten, 201 sürücüye park yasağı ihlalinden, 430 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 109 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 162 sürücüye trafik güvenliği yönetmeliğine uymamaktan, 8 sürücüye fazla yolcu almaktan ve 350 sürücüye çeşitli nedenlerden toplamda 1 milyon 56 bin 728 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 68 araç da trafikten men edildi.