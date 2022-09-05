Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilde vurulan genç yoğun bakımda - Son Dakika
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Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilde vurulan genç yoğun bakımda

05.09.2022 14:13
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilde vurulan genç yoğun bakımda

KONYA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken otomobiliyle çarptığı mahalle bekçisi E.T.'nin açtığı ateşte başına isabet eden mermiyle yaralanan araçtaki Hasan Tekin'in (19) yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KONYA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken otomobiliyle çarptığı mahalle bekçisi E.T.'nin açtığı ateşte başına isabet eden mermiyle yaralanan araçtaki Hasan Tekin'in (19) yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, cumartesi günü Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, otomobiliyle bekçilerden E.T.'ye çarptı. Düşen E.T., yerden kalkıp otomobile ateş etti. Mermi, otomobilde bulunan ve boksör olduğu öğrenilen Hasan Tekin'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Tekin Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, 1 boş kovan bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Katıldığı boks müsabakalarında dereceler elde ettiği öğrenilen Hasan Tekin'in durumunun ağır olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Hasan Tekin, Meram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilde vurulan genç yoğun bakımda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilde vurulan genç yoğun bakımda - Son Dakika
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