Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum - Son Dakika

Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum

01.02.2021 07:49
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum, System.String[]

Konya'da bir süt toplama merkezinde "süt banyosu" görüntüleriyle gündeme gelen Emre Sayar hakkındaki iddianame geçen hafta kabul edilmişti. 15 yıla kadar hapsi istenen Sayar, "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum" diye konuştu.

Konya'da, bir süt toplama merkezinde 'süt banyosu' olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Turgut ve Sayar, 'içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan yargılanacak. En az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilirler.

"BÖYLE BİR HATAYI NASIL YAPTIM"

Kasım ayında ortaya çıkan olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Hürriyet'in haberine göre, görüntülerde süt kazanının içinde banyo yapan Sayar "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. O kazan süt kaynatma kazanı değildi. İçindeki de süt değildi. Süt lekesi kalmış kazana sıcak su koymuştuk. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim. Dezenfektan kazanıydı. Sütler tanklara konuluyor onlar da eksi derecelerde soğuk, içine girip banyo yapılamaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Konya'daki Benefit Hayvancılık'a ait süt toplama merkezinde bir teknede 'süt banyosu' yapıldığını gösteren video gündem olmuştu. Videoda 'süt banyosu' yapan Uğur Turgut tepki çekince videoyu silmişti. Videonun gündem olmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı, 'halk sağlığı ve gıda güvenliği'nin hiçe saydığını belirterek olay yerine ekip göndermişti.

FİRMANIN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

Benefit Hayvancılık da Facebook'taki açıklamasında videoyu çeken kişinin işten atıldığını ve yasal işlem başlatıldığını belirterek, 'temel hedefin itibarsızlaştırma olduğunu' savunmuştu. İş yerinin faaliyetine son verildi ve 'süt banyosu' olayına karışanlar hakkında işlem başlatılmıştı. Şüpheliler kendilerini "O süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı" diye savunmuştu.

Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum - Son Dakika


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