Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi

06.09.2022 13:52
Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi

Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren tutuklu sanık, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren tutuklu sanık, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Yusuf Ö, pişman olduğunu belirterek, "Keşke bu olay olmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığa, 3 kez müebbet hapis cezası verdi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7 Nisan 2020'de bir kamyon bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yusuf Ö, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerinin sahipleri Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla vurduğunu söylemişti. İş yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Uzun ve Şeflek de yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Karatay'da yol çalışmaları devam ediyor Karatay'da yol çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 13:54:05. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement