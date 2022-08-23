Tabancayla vurulan kadını hastaneye bırakan eski eşi kayıplara karıştı - Son Dakika
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Tabancayla vurulan kadını hastaneye bırakan eski eşi kayıplara karıştı

23.08.2022 21:09

KONYA'da tabancayla kasığından vurulan Seda Yurtseven'i (35) hastaneye bırakan iki şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi.

KONYA'da tabancayla kasığından vurulan Seda Yurtseven'i (35) hastaneye bırakan iki şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Tedavi altına alınan ve Yurtseven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis, kadını bırakan ve biri eski eşi olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Konya Meram Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne gelen 42 AEH 95 plakalı minibüsten inen 2 kişi, kasığından tabanca ile vurulduğu belirtilen Seda Yurtseven'i sağlık görevlilerine teslim etti. Hastane personeli yaralı ile ilgilenirken, kadını getiren 2 kişi ise hastaneden gitti. Tedavi altına alınan Yurtseven'in iddiaya göre ilk ifadesinde kendisini vurduğunu söylediği öne sürüldü. Hayati tehmikesi bulunan ve bilincinin kapandığı öğrenilen Yurtseven daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ESKİ EŞİ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Yurtseven'i hastaneye getiren şüphelilerden birinin eski eşi Mücahit D. ile minibüsü kullanan kişinin ise Sefa O. olduğu belirlendi. Polis ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tabancayla vurulan kadını hastaneye bırakan eski eşi kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tabancayla vurulan kadını hastaneye bırakan eski eşi kayıplara karıştı - Son Dakika
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