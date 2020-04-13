Konya'da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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Konya'da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
6 saat önce
Konya'da virajı alamayarak takla atan aracın sürücüsü öldü.
Konya'da virajı alamayarak takla atan aracın sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Osman Tin (63) idaresindeki 48 N 4092 plakalı otomobil, Karatay ilçesi Erler Mahallesi istikametinde virajı alamayarak yoldan çıkarak takla attı.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Tin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:28 Kaynak: AA
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