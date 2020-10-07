Konya'da takla atan otomobil yandı 3 yaralı son anda kurtuldu - Son Dakika

Konya'da takla atan otomobil yandı 3 yaralı son anda kurtuldu

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaçlıklara çarptıktan sonra takla atıp yanmaya başlayan otomobilde bulunan yaralı 3 kişi, çevredekiler tarafından son anda araçtan çıkarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Taraşçı Mahallesi yolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 07 LAY 99 plakalı otomobil, iddiaya göre yolda manevra yapan araca çarpmamak için direksiyonu çevirince kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptıktan sonra otomobil şarampole devrildi. Yan yatan otomobilin bir anda alev almasıyla yangın çıktı. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü Mustafa Ç., Berkay A. ve Şahin K. çevredeki vatandaşlar tarafından son anda araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ölümden dönen yaralılara da sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.