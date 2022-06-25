Konya'da takla atan otomobildeki 2 kaymakam yaralandı - Son Dakika
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Konya'da takla atan otomobildeki 2 kaymakam yaralandı

25.06.2022 15:23
Konya'da takla atan otomobildeki 2 kaymakam yaralandı

KONYA'da, takla atarak, şarampole devrilen otomobildeki Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı yaralandı.

KONYA'da, takla atarak, şarampole devrilen otomobildeki Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yalıhüyük- Seydişehir yolu Ortakaraören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci'nin kullandığı otomobil, yola aniden çıkan traktöre çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan otomobil, şarampole takla atarak devrildi. Otomobildeki Celepci ile Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kaymakam, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin de yaralı meslektaşlarını ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.


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Kaynak: DHA

İbrahim Yazıcı, Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da takla atan otomobildeki 2 kaymakam yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da takla atan otomobildeki 2 kaymakam yaralandı - Son Dakika
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