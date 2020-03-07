Konya'da, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'da, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya- Ankara yolu Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Nofel Dağ yönetimindeki 34 KA 1979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada Mücahit Ünal (25) ve Okan Dağ (19) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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Ankara, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:57 Kaynak: DHA
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