Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
10.03.2021 18:16
Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandıKONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Adana yolu Akören Mahallesi yakında meydana geldi. Betül Çatalbaş (21) yönetimindeki 48 AFV 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Betül Çatalbaş ve yanındaki Metin Çatalbaş (51), Kader Çatalbaş (6) ile Leyla Çatalbaş (33) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı