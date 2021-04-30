KONYA'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

KONYA'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ YARALANDI
30.04.2021 19:20
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Selvili yolu üzerinde meydana geldi. Bozan Can yönetimindeki 42 E 2258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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