Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gamze Can ve Elifsu Can burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

Karahisar, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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