Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

23.07.2022 21:01
Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Çelikel idaresindeki 35 HIY 01 plakalı otomobil, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Doğrugöz Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Otomobilde bulunan 5 yakındaki Çiğdem Çelikel hayatını kaybetti.

Sürücü İbrahim Çelikel ile otomobilde bulunan Nilgün Çelikel, Rüzgar Çelikel (9), Veli Can, Gamze Can ve Elifsu Can (4) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gamze Can ve Elifsu Can burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Karahisar, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da takla atan otomobildeki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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