Konya'da takla atarak refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, takla atarak refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Fatih Bozkuş (41) idaresindeki 06 CDM 301 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde kontrolden çıktı. Takla atarak refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozkuş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.
Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkuş'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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