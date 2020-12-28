Konya'da taksi şoförü, kendisine yol vermediğini ileri süren yaya tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Konya'da taksi şoförü, kendisine yol vermediğini ileri süren yaya tarafından bıçaklandı

28.12.2020 16:05
Konya'da taksi şoförü, kendisine yol vermediğini ileri süren yaya tarafından bıçaklandı, System.String[]

Konya'da "yol vermeme" tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada, taksi sürücüsü bıçakla yaralandı.

Konya'da "yol vermeme" tartışmasından çıktığı iddia edilen kavgada, taksi sürücüsü bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedirler Mahallesi'ndeki semt pazarı önünde aracıyla seyir halinde olan taksi şoförü Yasin Yavuz (37), kendisine yol vermediğini iddia ettiği ve ismi henüz belirlenemeyen yaya ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü Yavuz, bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yavuz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yasin Yavuz, Polis, Konya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da taksi şoförü, kendisine yol vermediğini ileri süren yaya tarafından bıçaklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüslü rahibin cemaate aynı kadehten şarap içirdiği ortaya çıktı! Kilise kapatıldı Yaşlı adam kendini bıçakla doğradı! Esnaf son anda yetişti Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Pınar Gültekin'in babasına "Davadan çekil" dediği iddia edilen CHP'li vekil: Kanıt çıkarsa istifa edeceğim Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı         
15:54
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Dükkanlardaki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına anında müdahale Dükkanlardaki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına anında müdahale         
15:09
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi         
15:05
Marketten aldığı maden suyunun içinden örümcek çıktı Marketten aldığı maden suyunun içinden örümcek çıktı         
14:59
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Mardin'de yetiştirilen 7 kilo 625 gramlık turp şaşırttı Mardin'de yetiştirilen 7 kilo 625 gramlık turp şaşırttı         
13:41
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 16:15:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da taksi şoförü, kendisine yol vermediğini ileri süren yaya tarafından bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei