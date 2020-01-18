Konya'da Talasemi Güncel Tedavi ve Bilgilendirme Paneli - Son Dakika

Konya'da, Talasemi (Akdeniz Anemisi) hastalarına yönelik "Talasemi Güncel Tedavi ve Bilgilendirme Paneli" düzenlendi.



Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin katkılarıyla Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen panel Aziziye Kültür Merkezinde yapıldı. Panelde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Şükrederiz, sevap kazanırız; sabrederiz, sevap kazanırız ama takdire de inanırız. Fakat tedbirle önlenebilecek bir hastalıkken, takdir boyutuna geçmeden aslında tedbirle önlenebilen yollarına bakmalıyız. Bunun da bilincindeyiz. İşte bu bilgilendirme de bunun bir parçası. Fiziki belediyecilik anlamından parklarda, yollarda, binalarımızda engelsiz yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu tür hastalıklarda da dezavantajlı gruplar için gerekli destekleri vermeye gayret ediyoruz" dedi.



Mevlana Talasemi Derneği Başkanı Mustafa Dolu ise "Biz dernek olarak hastalarımızın sıkıntılarını gidermek, onların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlayabilmek amacıyla kurulduk. 2011 yılından beri faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Biz bu tarz panellerle vatandaşları bilinçlendirmeyi, farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



Dernek Başkanı Dolu'nun dernek faaliyetleri hakkında yaptığı sunumun ardından panele geçildi. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Çiğdem Altay'ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Fatma Gümrük "Talasemide Demir Birikiminin İzlenimi ve Tedavisi" hakkında bilgi verdi. Daha sonra Prof. Dr. Şule Ünal Cangül "Talasemi Hastalığında Güncel Tedaviler" konusunda bilgilerini aktardı.



Talasemi hastalarının katıldığı program soru-cevap, plaket takdimi ve günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KONYA