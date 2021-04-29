Konya'da tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk - Son Dakika

Konya'da tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk

KONYA - Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk oluştu.

Korona virüs vaka sayısındaki artışın durdurulması amacıyla ülke genelinde bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma öncesi Konya'da vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde her hafta kurulan Perşembe Pazarı'na diğer haftalara göre ilgi daha çok oldu. İhtiyaçlarını sağlamak için gelen vatandaşların alışveriş yoğunluğu dikkat çekti. Yoğunluk oluşturan vatandaşlar, kısıtlamanın son gününde pazardan uygun fiyatlı alışveriş yapmak için geldiklerini belirtti.

Pazarcılar ise son 3 gündür işlerinin yoğun olduğunu ve 17 gün boyunca mağdur olacaklarını söyledi.