Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya'nın Hadim ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dülger Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'nin, sikke ve tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, A.Ş'nin evinde yaptığı aramada, 243 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen heykel, figür, broş gibi çeşitli eşyalardan oluşan 59 obje ele geçirdi.

A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.