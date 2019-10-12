Son Dakika Haberleri: Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dülger Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'nin, sikke ve tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, A.Ş'nin evinde yaptığı aramada, 243 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen heykel, figür, broş gibi çeşitli eşyalardan oluşan 59 obje ele geçirdi.

A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hadim, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]