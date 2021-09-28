Konya'da tarihi eser niteliğinde 54 obje yakalandı - Son Dakika

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, içlerinde yüzük ve madeni para bulunan 54 obje ele geçirildi. Eserlerin çoğunluğunun Roma dönemine ait olduğu belirtildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir'de bir kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde jandarma ekibinin düzenlediği operasyonda, çoğunluğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 54 obje ele geçirildi.

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