Konya'da tarihi eser niteliğinde 832 obje ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da tarihi eser niteliğinde 832 obje ele geçirildi

Konya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 832 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 832 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin elindeki tarihi eserleri Konya'ya getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Fiziki takibe alınan şüphelinin aracı durdurularak yapılan aramalarda bir çanta içerisinde çeşitli dönemlere ait toplamda 832 adet yüzük, ok uçları, kemer ve saç tokası, takılar ve haçlar ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Son Dakika

AK Parti ile MHP seçim çevresi en fazla 12 milletvekilinden oluştuğu yeni bir sistem konusunda da anlaşmaya vardı.

Babasının silahla yaraladığı kişiyi, 42 gün sonra bıçakladı

Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü

Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı

Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına cevap: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz

Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim

Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı