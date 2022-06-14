Konya'da tarihi eser operasyonu

Konya'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser, obje ve sikke ele geçirdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Meram ilçesinde bir kişinin izinsiz kazı yaptığı ve evinde tarihi eser objeleri bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan KOM ekipleri tarafından belirlenen adrese şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan baskında evde yapılan aramada 268 adet tarihi eser niteliğinde obje, 106 adet çeşitli dönemlere ait sikke, bir adet yüzey dedektörü ve hassas terazi ele geçirilerek el konuldu. Baskında evde yakalanan bir kişiye "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefetten" hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Konya merkezli Miras operasyonu düzenlenmiş, 38 ilde 143 şüpheli yakalanarak ülke gündeminde yer almış, sonrasında sadece Konya'da adliyeye sevk edilen 34 kişiden 17'si tutuklanmış ve Cumhuriyet tarihinin tek seferde en yüksek Tarihi Eser Kaçakçılığı tutuklaması olarak kayda geçmişti. - KONYA