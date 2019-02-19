Son Dakika Haberleri: Konya'da Tarihi Eser Operasyonu

Konya'da Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir İlçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen, üzerinde resimler ve yazılar bulunan ceylan derisi ile koruma kabı ele geçirildi.

Konya'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen, üzerinde resimler ve yazılar bulunan ceylan derisi ile koruma kabı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu Seydişehir ilçesi Karabulak Mahallesi'nde ikamet eden Veli B'nin tarihi eserler için müşteri aradığını öğrendi.

Ekipler Veli B'nin evine operasyon düzenledi. Evin deposu ve garaj olarak kullanılan bölümünde yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde resimler ve yazılar bulunan ceylan derisi ile yine, ceylan derisinden üzeri taşlarla süslü bereket tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent Diken Üstünde! 3 Gün Arayla İki Dev Obruk Oluştu Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Kitapta KDV'yi Sıfırlayan Kanun Teklifi Kabul Edildi Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 00:40:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]