Konya'da tarihi eser operasyonunda 106 sikke ile 268 obje ele geçirildi

Konya 'da 106 sikke ile 268 objenin ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

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