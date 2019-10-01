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Konya'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

21 dakika önce

Konya'da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kadınhanı ilçesi Saçıkara Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evi, eklentileri ile arazide yapılan aramada, mısır tarlalarının içinde dağınık vaziyette ekilmiş hint keneviri bitkileri, 530 gram kubar esrar ile tarihi eser oldukları değerlendirilen 31 sikke, 5 yüzük, 1 ok ucu, 1 boğa başlı kolye ucu, 2 kemer tokası, 1 çömlek fincan, 1 broş ile 1 ruhsatsız yarı otomatik, 1 ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen malzemelere el konurken, evin sahibi şüpheli K.Ş. gözaltına alındı.

Jandarma, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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