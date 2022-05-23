Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza - Son Dakika
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Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

23.05.2022 19:51

Konya'da tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Konya'da tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, Selçuklu döneminden kalan tarihi Zazadin Hanı'nda drift yapan otomobil görüntülerinin paylaşılmasıyla ilgili harekete geçti.

Polis ekipleri, görüntülerden otomobilin plakasını tespit ettikten sonra paylaşım yapılan saat aralığındaki EDS ve KGYS görüntülerini inceleyerek sürücünün A.T. olduğunu belirledi.

Kendisine 9 bin 125 lira ceza uygulanan A.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Sürücünün polise, otomobilin bir akrabasına ait olduğunu, yaptığından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza - Son Dakika


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