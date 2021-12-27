Üye Girişi
Konya'da, tarım alanı bulunan okullarda örnek uygulamaların konuşulacağı çalıştay başladı - Son Dakika

Konya'da, tarım alanı bulunan okullarda örnek uygulamaların konuşulacağı çalıştay başladı

27.12.2021 14:23
Konya'da, tarım alanı bulunan okullarda örnek uygulamaların konuşulacağı çalıştay başladı

Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tarım alanı bulunan okullarda susuz ve topraksız tarımın geliştirilmesi ve bu okullarda görevli öğretmenlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Tarım Alanında Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve...

Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tarım alanı bulunan okullarda susuz ve topraksız tarımın geliştirilmesi ve bu okullarda görevli öğretmenlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Tarım Alanında Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi Çalıştayı" başladı.

Mevlana Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, mesleki eğitimde farklı ve güzel çalışmaların devam ettiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu kapsamda çok büyük destek verdiğini söyledi.

Mesleki ve teknik eğitim merkezleriyle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmesine olanak sağladığını ifade eden Şener, "Biz mesleki eğitimciler olarak elimizden ne gelirse onu gerçekleştirmeliyiz." dedi.

Şener, mesleki eğitimde okullarda yaşanan sıkıntılar ve sorunları bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 35 yıldır okul müdürlüğü yapmış biri olarak karşınızdayım. Bu süreçte alanlarda ve programlarda ne gibi sorunlar yaşanıyor, hepsini biliyorum. Bu sorunlara çözüm üretmek için sizlerle bir aradayız. Yeter ki bu çalıştaylar gibi okullarınızda yapacağınız çalışmalar hakkında da bizlere dönütler verin. Yol haritamızı birlikte çizelim, güzel bir mesleki eğitim oluşturalım."

Konya İl Mİlli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise tarımın yeni dünyada artık vazgeçilmez önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda mevcut uygulamaların, güzel örneklerin yaygınlaştırılmasına ilişkin düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Büyük, "Konya tarımın merkezi ve tahıl ambarıdır. Çatalhöyük ile yaklaşık 10 bin yıldır en uzun süre tarımın yapıldığı bir şehir. Bu merkezde böyle bir çalıştayın da olması ayrı bir anlam ifade ediyor. İnşallah birlikte Çatalhöyük'e de gideceğiz. 5 gün sürecek bu çalıştayın çok güzel ve ülkemiz açısından, çiftçimiz açısından verimli sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Öğretmenevi, Tarım, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da, tarım alanı bulunan okullarda örnek uygulamaların konuşulacağı çalıştay başladı - Son Dakika


Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi         
14:20
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi         
14:18
Düşerken ölmüş müydü, yoksa canlı mıydı? Duygu Delen cinayetinde merak edilen soru yanıt buldu Düşerken ölmüş müydü, yoksa canlı mıydı? Duygu Delen cinayetinde merak edilen soru yanıt buldu         
14:10
İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın         
12:50
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
14:19 Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi
14:17 "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt
14:02 Canlı yayında İHA kameramanına tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa etti
14:00 İBB hakkındaki teftişe bir tepki de Seyit Torun'dan geldi: Belediyelerimizden eminiz
13:48 Son Dakika: Basketbola korona darbesi! Fenerbahçe'nin oynayacağı dev maç ertelendi
13:35 Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak
13:35 İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin
13:27 Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!
13:25 Çok konuşulacak iddia: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı
13:25 İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 14:29:46. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da, tarım alanı bulunan okullarda örnek uygulamaların konuşulacağı çalıştay başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement