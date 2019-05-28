Son Dakika Haberleri: Konya'da tarım işçileri ekmek kavgasını sıcak altında sürdürüyor
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Konya'da tarım işçileri ekmek kavgasını sıcak altında sürdürüyor

2 saat önce

Her yıl belirli aylarda çeşitli illerden Konya'ya tarlalarda çalışmaya gelen tarım işçileri, sıcak havada çapa yaparak ekmek paralarını kazanıyor.

Konya'da tarım işçileri ekmek kavgasını sıcak altında sürdürüyor, System.String[]
Her yıl belirli aylarda çeşitli illerden Konya'ya tarlalarda çalışmaya gelen tarım işçileri, sıcak havada çapa yaparak ekmek paralarını kazanıyor.

Yılın belirli aylarında Şanlıurfa, Adana ve Güneydoğu'dan Konya'ya gelen tarım işçileri, tarımın yoğun olarak yapıldığı ilçelerde çeşitli işlerde çalışıyor. Kadınhanı ilçesine çalışmaya gelen işçiler, çalışma sezonu boyunca şeker pancarı, mercimek, bezelye ve kimyon gibi ürünlerin çapalarını yapıyor. Eylül ayına kadar çadırlarda kalan işçiler ilçe dışına kurdukları çadırlarda ekmek mücadelesi veriyor. Kaldıkları çadırlardan tarlaya minibüsle dağıtılan işçiler gruplar halinde mesai yaparak tarlada pancar çapası yapıyor. Çocuk, genç, yaşlı olan işçilerin zorlu mesaileri sabahın erken saatlerinde başlayarak günün ilerleyen saatlerinde ise artan hava sıcaklıklarıyla birlikte zorlaşıyor. Çadırlarda kalan yaşlılardan bazıları ise topladıkları odunları kırarak ocağı yakmaya hazırlıyor. Akşam saatlerine kadar çalışan tarım işçileri mesai sonunda ise tekrar çadırlarına dönüyor. Yaklaşık 5 ay boyunca tarlada her gün aralıksız çapa yapan işçiler, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda da bir gün izin sonrası çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık 35 derece sıcaklık altında aralıksız çalışan mevsimlik işçiler, " Urfa'dan geldim, yaklaşık bin kilometrelik yoldan geldik, çalışıyoruz. Sabah 5'ten akşam 7'ye kadar çocuklarımızla birlikte durmadan çalışıyoruz. Önümüz bayram bayramda ise biz birinci gün oturuyoruz dinleniyoruz, ikinci günde ise tekrar çalışmaya başlıyoruz. Biz şeker pancarı bezelye ve nohut bitene kadar buradayız. Çocuklarımızla ailemizle birlikte çalışıyoruz biz geçen yıl bayramda da buradaydık bu yılda buradayız. Bayram günü arkadaşlarımızla çadırlarda bayramlaşırız" dedi.

Ailesi çalışmaya gelen çocuklar ise "Biz burada bazen yolda çizgilik oynuyoruz. Bazen de evcilik oynuyoruz eşyalarımızı getirerek oynuyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:54 Kaynak: İHA
Adana, Şanlıurfa, Konya, Güncel
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