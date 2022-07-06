Tarım işçilerinin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, ilçeye bağlı Hursunlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Son Dakika

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