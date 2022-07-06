Tarım işçilerinin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, ilçeye bağlı Hursunlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Son Dakika