Savcılık incelemesinin ardından Çiltepe'nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olanlar Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi Muhtarı olduğunu belirtilen Ramazan Demiröz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, Çiltepe olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Ramazan Demiröz ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Kıvanç idaresindeki 42 GCU 13 plakalı minibüs, Ilgın - Atlantı kara yolu Şeker Fabrikası yakınlarında Fahrettin Çiltepe yönetimindeki 42 SZ 944 plakalı otomobille çarpıştı.

Konya 'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

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