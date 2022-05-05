KONYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI: 12 YARALI - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan şoförün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırmasıyla minibüs takla attı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Kütahya'ya tarım işçilerini taşıyan 27 AHC 322 plakalı minibüsün şoförü İsa Arslan (26), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)